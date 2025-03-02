🎥 Энтони Гордон пропустит финал Кубка лиги против «Ливерпуля»! Получил глупую красную в матче Кубка Англии 😡

«Брайтон» оказался сильнее «Ньюкасла» в 1/8 Кубка Англии. В первом тайме команды забили по голу, в концовке основного времени мяч Фабиана Шера был отменен из-за офсайда. Встреча перешла в овертайм, где Дэнни Уэлбека обеспечил «чайкам» победу и проход в следующий раунд турнира.

На исходе основного времени соперники остались вдесятером: Энтони Гордон получил прямую красную, а через 10 минут арбитр показал вторую желтую Тарику Лэмпти.

Удаление Гордона выделяется, ведь игрок спокойно мог избежать санкций со стороны арбитра. Энтони показали красную за неспортивное поведение: на 83-й минуте он дал по лицу Жан-Полю ван Хекке.

16 марта «Ньюкасл» сыграет с «Ливерпулем» в рамках финала Кубка английской лиги, эту встречу Гордон пропустит из-за дисквалификации. В Англии, напомним, красные распространяются на все внутренние турниры.

В соцсетях нашли архивное фото Гордона и теперь шутят, что вингер намеренно сфолил, не желая играть против «Ливерпуля».

Через несколько минут после удаления Гордона «Ньюкасл» ждал еще один удар: Александер Исак из-за повреждения не смог продолжить встречу, его заменил Каллам Уилсон.

У «Ньюкасла» остались шансы на победу в финале Кубка лиги?

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