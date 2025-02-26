🎥 «Ньюкасл» получил новый клубный автобус. Вы обалдеете от того, какой он внутри 🤯

На днях «Ньюкасл» получил в свое распоряжение новый клубный автобус, оборудованный по последнему слову техники.

Это Vanhool TDX21 Altano Coach – туристический бус нидерландской компании. Его стоимость превышает 500 тысяч евро. Но это если брать его не в эксклюзивном варианте, как у команды с «Сент-Джеймс Парка».

Автобус переработали под командные и тренерские нужды. К примеру, встроили многочисленные экраны для просмотра футбольных нарезок, расширили место для ног, сделали столы и даже мини-кухню. Все для удобства в дороге!

Да что тут описывать, посмотрите сами, как все это выглядит.

Для сравнения − версия, которая поступает в свободную продажу.