🎥 «Ньюкасл» получил новый клубный автобус. Вы обалдеете от того, какой он внутри 🤯
На днях «Ньюкасл» получил в свое распоряжение новый клубный автобус, оборудованный по последнему слову техники.
Это Vanhool TDX21 Altano Coach – туристический бус нидерландской компании. Его стоимость превышает 500 тысяч евро. Но это если брать его не в эксклюзивном варианте, как у команды с «Сент-Джеймс Парка».
Автобус переработали под командные и тренерские нужды. К примеру, встроили многочисленные экраны для просмотра футбольных нарезок, расширили место для ног, сделали столы и даже мини-кухню. Все для удобства в дороге!
Да что тут описывать, посмотрите сами, как все это выглядит.
Для сравнения − версия, которая поступает в свободную продажу.