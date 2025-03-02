🎥 Родри провел первую тренировку с мячом после травмы «крестов»! Когда испанец вернется в строй?
«Манчестер Сити» справился с «Плимутом» (3:1) в пятом раунде Кубка Англии. На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных:
«Мы не можем играть так много матчей каждые три дня. Конечно, нам нужны свежие ноги и игроки, которые вернутся в команду. Это [полный состав], за исключением Оскара Бобба и Родри, они оба близки к возвращению».
Пресс-служба «горожан» подтвердила слова главного тренера: Родри мчится к возвращению в строй, он провел первую тренировку с мячом на газоне.
В сентябре испанец порвал «кресты», пока он, разумеется, тренируется по индивидуальной программе. Восстановление Родри движется быстрее, чем ожидалось, «Ман Сити» надеется, что игрок успеет вернуться в строй уже в этом сезоне, пишет beIN SPORTS.
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