🎥 Родри провел первую тренировку с мячом после травмы «крестов»! Когда испанец вернется в строй?

«Манчестер Сити» справился с «Плимутом» (3:1) в пятом раунде Кубка Англии. На послематчевой пресс-конференции Пеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных:

«Мы не можем играть так много матчей каждые три дня. Конечно, нам нужны свежие ноги и игроки, которые вернутся в команду. Это [полный состав], за исключением Оскара Бобба и Родри, они оба близки к возвращению».

Пресс-служба «горожан» подтвердила слова главного тренера: Родри мчится к возвращению в строй, он провел первую тренировку с мячом на газоне.

В сентябре испанец порвал «кресты», пока он, разумеется, тренируется по индивидуальной программе. Восстановление Родри движется быстрее, чем ожидалось, «Ман Сити» надеется, что игрок успеет вернуться в строй уже в этом сезоне, пишет beIN SPORTS.

Увидим испанца на поле в текущей кампании?

Родри назвал самого сложного соперника в карьере: это Винисиус?😂

Родри проигнорировал журналистов после матча «Сити» с «Реалом»: даже Куртуа обратил внимание

🎥 «Ман Сити» не без труда прошел аутсайдера Чемпионшипа. Вот какой красивый жест сделал Гвардиола после игры