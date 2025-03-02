🎥 «Ман Сити» не без труда прошел аутсайдера Чемпионшипа. Вот какой красивый жест сделал Гвардиола после игры

Вчера в гости на «Этихад» к «Манчестер Сити» в рамках 5-го раунда Кубка Англии приехал абсолютный аутсайдер Чемпионшипа «Плимут». Соперник забил первым, но «горожане» смогли отыграться еще до перерыва, а во втором тайме додавили соперника − 3:1.

Гвардиола выпустил на поле полурезервный состав, что не может оправдывать невнятную игру его команды. Правда, «Плимут», несмотря на статус, в предыдущем раунде смог выбить из Кубка Англии «Ливерпуль».

На эмоциях после такой тяжелой игры Пеп Гвардиола, как обычно, пообщался с несколькими игроками из чужой команды, а также приобнял главного тренера Мирона Муслича, заменившего легенду «МЮ» Уэйна Руни.

На этом эмоциональность испанца не закончилась. Он пошел не к домашней трибуне «Этихада», а к гостевой, чтобы поблагодарить фанатов «Плимута», что они нашли время и силы прибыть в Манчестер для поддержки родной команды.

Какой же он человечный и приветственный!