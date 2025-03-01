🤯 Opta выкатила дикий рейтинг чемпионатов: Ла Лига лишь четвертая. МЛС, Серия Б и Чемпионшип в топ-10, саудовская лига – нет

Аналитическая компания Opta опубликовала рейтинг топ-10 национальных чемпионатов.

Критерии выбора неизвестны, но именитый портал давит авторитетом. А вопросов должно быть много.

Английская компания поставила на первую строчку АПЛ, на десятое – Чемпионшип. Любопытно, что восьмую строчку получила бельгийская лига, тогда как голландская Эредивизи не попала в топ. Как и саудовская лига.

Из важного: Ла Лига уступила Бундеслиге и Серии А. На шестой строчке оказалась Серия Б.

У фанатов масса вопросов.

💭 «МЛС? Ржака. Чемпионшип сильнее».

💭 «Премьер-лига – самая переоцененная в мире, не многие игроки оттуда выдержали Ла Лигу. Играя в АПЛ, ты не выиграешь международных титулов, скорее всего».

💭 «Бундеслига на втором месте – это все, что нужно знать об Opta».

💭 «Как МЛС может быть так высоко?»

💭 «Любой, у кого IQ выше комнатной температуры, знает, что МЛС не входит в топ-10, и она там только потому, что там играет Месси».