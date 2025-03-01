🤯 Opta выкатила дикий рейтинг чемпионатов: Ла Лига лишь четвертая. МЛС, Серия Б и Чемпионшип в топ-10, саудовская лига – нет
Аналитическая компания Opta опубликовала рейтинг топ-10 национальных чемпионатов.
Критерии выбора неизвестны, но именитый портал давит авторитетом. А вопросов должно быть много.
Английская компания поставила на первую строчку АПЛ, на десятое – Чемпионшип. Любопытно, что восьмую строчку получила бельгийская лига, тогда как голландская Эредивизи не попала в топ. Как и саудовская лига.
Из важного: Ла Лига уступила Бундеслиге и Серии А. На шестой строчке оказалась Серия Б.
У фанатов масса вопросов.
💭 «МЛС? Ржака. Чемпионшип сильнее».
💭 «Премьер-лига – самая переоцененная в мире, не многие игроки оттуда выдержали Ла Лигу. Играя в АПЛ, ты не выиграешь международных титулов, скорее всего».
💭 «Бундеслига на втором месте – это все, что нужно знать об Opta».
💭 «Как МЛС может быть так высоко?»
💭 «Любой, у кого IQ выше комнатной температуры, знает, что МЛС не входит в топ-10, и она там только потому, что там играет Месси».
Походу этот комментарий украли у пользователя спортсру
Один из интереснейших турниров.
1) АПЛ 18,36 млн € (это Вест Хэм)
2) Испания 6,60 млн € (Бетис)
3) Серия А 6,40 млн € (Торино)
4) Германия 5,58 млн € (Боруссия М)
5) Франция 4,66 млн € (Реймс)
6) Бразилия 2,37 млн € (Интернасьонал)
7) Чемпионшип 1,95 млн € (Блэкберн)
8) Бельгия1,88 млн € (Вестерлоо)
9 ) Мексика 1,69 млн € (Некакса)
10-11) МЛС 1,38 млн € (Шарлотт)
10-11) РПЛ 1,38 млн € (Рубин)
12) Нидерланды 1,23 млн € (НЕК Неймеген)
13) Швейцария 1,20 млн € (Люцерн)
14-15) Португалия 1,01 млн € (Санта-Клара)
14-16) Турция 878 тыс € - 1,05 млн € (Аланьяспор - Касымпаша)*
15-16) Саудовская Аравия 934 тыс € (Дамак Хамис-Мушайт)
17) Дания 825 тыс € (Орхус)
18) Аргентина 821 тыс € (Атлетико Уракан)
* у турков 19 команд.
Еще неплохо бы разрывы между "богатыми и бедными" посчитать, да и вообще как-то на цифрах именно средний класс высчитать. Тогда американские лиги нас приятно удивят, наверное.
Ну, и совсем неожиданно выглядят маленькие лиги - Швейцария и Дания (Австрию тоже глянул - она сильно ниже). Вторые дивизионы смотреть поленился (кроме, Чемпионшипа).
Но тогда каким боком на 6-ом месте серия Б!? Ещё и выше Португалии.. Какие там метрики зарешали?
Спортс, сделайте свой рейтинг лучших футбольных лиг мира, с блэкджеком и ..ну вы поняли