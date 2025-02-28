🎥 Бензема тепло вспомнил разговор с Пересом. Президент первым узнал, что Карим покидает «Мадрид» ❤️

Карим Бензема стал гостем программы Los Amigos de Edu. Француз вспомнил, как прощался с «Мадридом» в 2023 году, чтобы присоединиться к «Аль-Иттихаду».

Бензема признался, что первым о его решении покинуть «королевский клуб» узнал Флорентино Перес, у которого с нападающим сложились почти родственные отношения. Карим вспоминает:

«Президент был первым, кому я позвонил, чтобы сообщить новость. Я так ему и сказал: «Думаю, мне пора уходить». Понял ли он меня? Ну… [Карим жестом изобразил сомнения].

Я ведь относился к нему как к отцу. Я ему многое тогда объяснил. Сказал, что в команде много молодежи, готовой играть, – Винисиус, Родриго. Я ведь не уехал, оставив «Мадрид» ни с чем. Нет, нет, нет. Они были готовы к победам, в итоге они выиграли Лигу чемпионов. Это я и сказал президенту».

Отеческое отношение Флорентино к Кариму было особенно заметно, когда французу вручали «Золотой мяч». Гордый Перес с улыбкой запечатлел особенный момент на телефон.

Легенда «Реала».

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