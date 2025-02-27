💥 У Салаха очередной рекорд в АПЛ! Оставил позади Холанда, Анри и других звезд

Мо Салах в каждой игре доказывает, что он главный претендент на «Золотой мяч». В матче 27-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла» египтянин отдал ассист на Мак Аллистера – это 17-я результативная передача египтянина в текущем розыгрыше английского первенства.

В сезоне-2024/25 Мохамед уже сделал 52 результативных действия за 39 игр во всех клубных турнирах, по этому показателю он лучший в топовых европейских лигах.

Теперь Салаху покорился очередной рекорд: Мо – единственный игрок в истории Премьер-лиги, кому трижды удалось оформить 10+ результативных действий за один месяц! Он оставил позади Александера Исака, Эрлинга Холанда, Луиса Суареса, Тьерри Анри и Мэтта Ле Тиссье, которым это достижение покорилось лишь однажды.

Игроки, сделавшие 10+ результативных действий за месяц в АПЛ

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