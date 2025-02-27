У Икера Касильяса появился собственный подкаст под названием Bajo los Palos. Гостем первого выпуска стал вечный соперник по класико и товарищ экс-голкипера по сборной Испании – Жерар Пике.

Конечно, легенды испанских грандов обсудили противостояние «Мадрида» и «Барсы». Когда Икер предположил, что «Реал» стоит выше «блауграны» за счет большего количества титулов, Жерар возразил:

«Понимаю, что из-за титулов люди могут считать, что «Мадрид» лучше «Барсы». Это дискуссионный вопрос, но именно о цифрах нет смысла спорить. Думаю, что «Барса» во многом отличается от «Мадрида», и я очень горжусь своим клубом.

Вот в чем еще дело. У «Барсы» было несколько поколений, которые показывали лучший футбол в истории. Игру тех команд навсегда запомнят. Было много случаев, когда «Мадрид» брал много титулов, с этим никто не спорит, но в истории остался только результат. Никто не помнит те команды и то, как они играли».

Пике добавил:

«Не так важно, какой клуб лучше или хуже, главное, что «Мадрид» и «Барса» нужны друг другу. Они нужны друг другу по многим причинам. Создав это противостояние, появился международный интерес: когда идет класико, все знают, что это самый важный матч. И все это благодаря «Мадриду» и «Барсе».

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