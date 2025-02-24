🎥Милота дня. После игры с «Жироной» Модрич вручил майку хорватской девочке – ради матча она проделала большой путь

В сентябре хавбеку «Мадрида» Луке Модричу исполнится 40 лет и есть ощущение, что он совершенно не стареет. Клуб планирует предложить хорвату новый контракт, а сам футболист проводит один из лучших сезонов.

В игре против «Жироны» Модрич огорчил соперника сильным ударом из-за пределов штрафной . По данным The Athletic, это был самый дальний голевой удар хорвата за всю его испанскую карьеру.

Кроме этого Лука отметился красивым поступком. Когда игра завершилась, Модрич заметил, что на трибунах стоит 12-летняя девочка с отцом. Они оба были одеты в цвета хорватской сборной, а в руках держали флаг страны. Хавбек «Мадрида» подошел к трибунам и подарил ребенку свою майку.

Просто посмотрите, как она была рада такому неожиданному жесту Модрича.

Вот что написали болельщики в комментариях:

💭«Оплатить проезд, проживание и билет на игру очень дорого для среднестатистического хорвата, поэтому такой опыт может выпасть раз в жизни. Рад, что он сделал его еще лучше для нее!»

💭«Представьте, как она была счастлива, увидев этот потрясающий гол, а затем получив его футболку с этого матча».

💭«Девочка уже как будто выиграла в лотерею, когда ее отец купил билеты на такие топовые места на трибуне».

💭«Класс. Она и отец навсегда запомнят этот прекрасный момент. Такой маленький поступок может значить так много».