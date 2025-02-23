🔥 Модрич великолепен и в 39! Забил из-за пределов штрафной и установил рекорд

«Мадрид» справился с «Жироной» (2:0) в 25-м туре Ла Лиги, счет на 41-й минуте открыл Лука Модрич.

После углового мяч вылетел из штрафной, 39-летний хорват принял снаряд на грудь, пробил с дальней дистанции и попал точно в цель.

Джуд Беллингем, из-за дисквалификации наблюдавший за игрой с трибун, бурно отреагировал на пушечный гол Луки.

Корреспондент The Athletic передает, что гол Модрича «Сантьяго Бернабеу» встретил стоячими овациями. Хорват нанес удар с расстояния 26,5 метров – это самый дальний гол полузащитника за всю его карьеру в Ла Лиге.

Всего в испанском первенстве Лука записал на свой счет 30 голов – 14 из них были забиты из-за пределов штрафной. В топ-5 лиг в этом сезоне «Мадрид» забил наибольшее количество голов из-за пределов штрафной – 11.

После матча Карло Анчелотти лишился дара речи:

«Лука Модрич? У меня не осталось слов! Его будущее? Я уже говорил, что Модрич – это подарок для футбола. Он должен продолжать играть столько, сколько захочет, и то, что он делает, у него получается очень хорошо. «Реалу» повезло, что у него есть такая легенда, как он».

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