«Манчестер Сити» не выстоял против «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ – результат еще в первом тайме сделали Мо Салах и Доминик Собослаи. Во второй половине встречи гол Кертиса Джонса после просмотра VAR был отменен из-за офсайда.

Эрлинг Холанд, из-за травмы пропустивший ответную игру против «Реала» в ЛЧ, не смог помочь «горожанам» и с «Ливерпулем».

Норвежец наблюдал за матчем с трибун, в концовке режиссер трансляции вывел на экран печальное лицо нападающего.

Последний раз Эрлинг пропускал встречу с «Ливерпулем» в апреле 2023 года, тогда травмированный норвежец сходил с ума, радуясь разгромной победе «Сити» над мерсисайдцами со счетом 4:1.

Как быстро все меняется.

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