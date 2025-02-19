🔥 Как бы выглядела таблица АПЛ, если бы VAR не допускал ошибок? В топ-6 много изменений    

Портал Squawka, специализирующийся на футбольной статистике и аналитике, предположил , как могла бы выглядеть таблица Премьер-лиги после 25-ти туров, если бы VAR не допускал ошибок.

PGMOL утверждает, что в прошлом сезоне чемпионата Англии VAR исправил более 100 ошибок, но споры о судействе возникают каждый тур. Для составления альтернативной таблицы Squawka спросил подписчиков в X, правильное ли решение принял VAR в спорных эпизодах этого сезона.

Сюда вошли отмененные голы, назначенные или, напротив, не назначенные одиннадцатиметровые. Очки считались с учетом того, что пенальти, которые должны были быть назначены, впоследствии были бы забиты. За последние семь сезонов 78% одиннадцатиметровых в Премьер-лиге были реализованы.

Поскольку в голосовании участвовали болельщики, таблица не может претендовать на полную объективность, все же альтернативный взгляд на расстановку сил в английском первенстве любопытен.

Таблица АПЛ после 25-ти туров, если бы VAR не ошибался

Самые большие изменения произошли в первой шестерке: «Ноттингем Форест» опустился на строчку ниже, «Челси» поднялся на строчку выше. «Борнмут» перелетел две позиции и оказался на третьем месте, а «Ман Сити» опустился на две строчки ниже, заняв шестое место. Разрыв между «Ливерпулем» и «Арсеналом» составил два очка, а не семь.

В нижней части таблицы изменений меньше: «Кристал Пэлас» поменялся местами с «Тоттенхэмом», а «Вулверхэмптон» – с «Вест Хэмом». «Саутгемптон» так и остается на последнем месте, но зарабатывает 12 очков вместо девяти. У «Лестера» на три очка меньше, а у «Ипсвича» – на два больше, однако на позицию команд в таблице это не влияет.

Как вам такой вариант таблицы АПЛ?

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