🎥 «Фулхэм» забил практически идеальный гол – в нем поучаствовало десять футболистов. Даже вратарь Лено

В 25 туре АПЛ «Фулхэм» дома принимал «Ноттингем Форест» и победил − 2:1. Первый гол в игре, который забил Эмил Смит-Роу, отдельно отметили официальные соцсети английской лиги. Что их заставило это сделать?

Дело в том, что игрокам «Фулхэма» потребовалось меньше 20 передач, чтобы отличиться. Кроме этого в атаке поучаствовало десять игроков, в том числе вратарь Бернд Лено. Единственный, кто не коснулся мяча, стал Сандер Берге.

Логично было бы вспомнить случаи, когда мяч забивался при участии всей команды. В комментариях к видео накидали как минимум два таких варианта:

💭В этом сезоне «Фулхэм» остался незамеченным на фоне «Форест» и «Борнмута», но за ними было очень приятно наблюдать. Думаю, если бы у них был лучший 9-й номер, они были бы более целостными;

💭Их главная проблема − слишком много потерянных очков в матчах с аутсайдерами;

💭Вы заставили меня заинтересоваться вопросом. Нашел снятое на кота видео с матча «Ньюкасла» и «Ипсвича», где все 11 игроков поучаствовали в голе. В комментарии упоминают, что там тоже 22 передачи. Жаль, что нет в HD-качестве;

💭«Ноттингем Форест» против «Ман Сити», когда мы заработали очко. Все 11 игроков коснулись и гол ха 19 передач: Навас, Фелипе, Мангаля, Тоффоло, Данило, Фройлер, Уоррелл, Уильямс, Морган Гиббс-Уайт, Бреннан Джонсон, Крис Вуд;