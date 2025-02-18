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🤔 А знаете, кого Жуниньо считает лучшим исполнителем штрафных ударов?

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Помните Жуниньо?

Гуру штрафных ударов из «Лиона» на закате карьеры ответил на крайне неожиданный вопрос – Кто лучший исполнитель штрафных ударов в современном футболе?

Но, прежде, давайте обратимся к еще одному мастеру – Андреа Пирло. Тот считает лучшим из лучших именно бразильца, на счету которого 77 голов «с точки»: «Этот человек заставлял мяч делать невероятные вещи. Перед ударом он принимал странную позу, скручивался, разбегался и забивал. Он никогда не ошибался. Никогда».

Теперь, когда все обрели доверие к мнению Жуниньо, обратимся к его варианту:

Миралем Пьянич невероятно в этом хорош. Возможно, у него лучший свободный удар в мире. Нет, я уверен, что лучший.

Он крайне эффективен и, прежде всего, стабилен. Это самая сложная часть. У него много вариантов удара. Он может бить разными способами в зависимости от расстояния.

Я сказал ему когда-то, что повторение – самая важная часть пути к отличным штрафным. Это утомительно, но это действительно самая важная сторона.

Его всегда интересовала моя техника. Он оставался со мной после тренировки для практики штрафного удара. Мы многое обсуждали».

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