🎥 Кому Ван Нистелрой доверил пенальти, от которого зависела бы его жизнь? Руд без колебаний назвал одно имя

Руд Ван Нистелрой ответил на вопросы болельщиков в формате блица. Получилось любопытно!

Кому доверил бы пенальти, от которого зависела бы его жизнь: «Это может быть только один человек – Криштиану Роналду. Самому себе не доверю, оставлю это на Криштиану».

Величайший тренер в истории АПЛ: «Сэр Алекс Фергюсон».

Какими языками владеет: «Говорю на четырех языках: нидерландский, английский, немецкий и испанский».

Опиши тренерскую философию Ван Нистелроя тремя словами: «Динамика, передачи, прессинг».

Если бы ты смог пойти на ужин с тремя тренерами, кто бы это был: «Карло Анчелотти, сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Робсон».

Работу в каком виде спорта, помимо футбола, ты бы выбрал: «Я бы поработал в НБА».

Лучший совет, который тебе дали, когда ты думал, становиться ли тренером: «Сэр Бобби Робсон сказал: «Узнай своих игроков».

Как вам ответы Руда?

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