В матче 12-го тура против «Валенсии» Винисиус получил прямую красную за стычку с голкипером Столе Димитриевски – бразильца дисквалифицировали на два матча чемпионата и заставили выплатить штраф.

Вини пропустил матчи против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида», он вернулся в строй к игре с «Эспаньолом». Примечательно, что в тот же период вингер вынуждено пропустил матч Лиги чемпионов – из-за перебора карточек он не смог сыграть с «Брестом».

Фанатский аккаунт «королевского клуба» Madrid Universal заметил, что до возвращения Винисиуса после дисквалификации «Реал» в Ла Лиге играл лучше.

Результаты «сливочных» во время отсутствия Вини: два матча, две победы, семь забитых голов.

Результаты «Мадрида» после возвращения бразильца: три матча, ни одной победы, забито два гола.

В комментариях пост осудили:

💭 «Максимально ненужный пост. Вини буквально был одной из главных причин, по которой «Сити» потерпел поражение на «Этихаде».

💭 «Странно публиковать пост, критикующий собственного игрока».

💭 «Я просто не понимаю таких публикаций, Винисиус стал лучшим игроком в матче с «Манчестер Сити» и лучшим в матче с «Осасуной».

💭 «Вини придет в норму, ему просто нужно отдавать больше передач, а не пытаться в одиночку управлять командой. Фанатский аккаунт должен поддерживать своего игрока».

💭 «Как глупо писать такое про нашего лучшего игрока. Это точно фанатский аккаунт «Реала»? Пост сделан для того, чтобы над нами смеялись соперники».

А что вы думаете о подобной статистике?

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