🎥 Каррагер и Ричардс сыграли в футбольный «Крокодил»! Экс-игроки уморительно изобразили легенд АПЛ 🤣

Джейми Каррагер и Майка Ричардс зажигают не только на CBS в квартете с Кейт Абдо и Тьерри Анри, экс-игроки частенько появляются на телеканале Sky, где тоже мастерски развлекают аудиторию.

Парням предложили сыграть в футбольный «Крокодил»: один изображал легенду Премьер-лиги, а второму нужно было отгадать, кого показывает товарищ. Получилось очень весело!

Попробуйте угадывать футбольных личностей вместе с Майкой и Джейми:

С первой попытки парни угадали Тьерри Анри, Кевина де Брюйне и Микеля Артету, с остальными пришлось сложнее.

Гари Невилла и его длинный нос Майка вспомнил лишь после того, как Джейми дал несколько подсказок – показал на красную стену, намекнув на «красных дьяволов», и описал работу любимого друга на телеканале Sky.

Арсена Венгера, которого изобразил Ричардс, Каррагер спутал с Мо Салахом и Джейми Реднаппом, но все же узнал легендарного тренера.

А вы узнали всех, загаданных персонажей?

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