🎥 Ричардс, Анри и Каррагер определились с фаворитом «ЗМ». Вот кого они назвали

В студии CBS Sports не всегда весело. Иногда там обсуждают вполне себе серьезные вещи. Например, вчера, когда завершились все матчи Лиги чемпионов, Джейми Каррагер, Тьерри Анри и Майка Ричардс выбрали своих фаворитов на «Золотой мяч» 2025 года.

Каррагер, который провел всю 17-летнюю карьеру в «Ливерпуле», назвал Мохамеда Салаха игроком, который должен получить престижный приз.

Тьерри Анри согласился с этим заявлением. «Я согласен с Джейми. Да, если он продолжит в том же духе».

Майка Ричардс, хотя и не был так уверен, как его коллеги, также назвал обладателем «Золотого мяча» 2025-го Салаха. «Он (Винисиус Жуниор) − мой друг», − добавил он. − Но, возможно, и Салах тоже».

Анри упомянул, что «все зависит от того, что они выиграют» в конце сезона, после чего Ричардс добавил: «Да, Вини или Салах».

Еще в декабре Каррагер объяснил, почему Салах, забивший почти 30 мячей во всех турнирах этого сезона − основной претендент на получение следующего «Золотого мяча».

«Я всегда думаю о том, что «Золотой мяч» вращается вокруг международного турнира или Лиги чемпионов. Египту всегда сложно, они выигрывали Кубок африканских наций с Салахом − и, очевидно, чемпионат мира тоже».

«Тот факт, что летом нет турнира, помогает Салаху. Если «Ливерпуль» выиграет чемпионат и выйдет в финал Лиги чемпионов или выиграет его, [Килиан] Мбаппе начнет в «Мадриде» не так хорошо, как ему хотелось бы, [Эрлинг] Холанд не в лучшей форме, − думаю, эти факторы, вместе взятые, станут лучшей возможностью для Салаха выиграть «Золотой мяч».

«Сейчас он, вероятно, номер один. Если он повторит то, что сделал в первой половине сезона [во второй половине], я думаю, он заберет награду».

А кто для вас сейчас главный претендент на «Золотой мяч»?