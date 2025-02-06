Инструктор по вождению учил многих игроков «Барселоны». Он назвал самого дисциплинированного из них

В «Барселоне» заботятся о своих игроках, поэтому у клуба есть собственный инструктор по вождению. Его зовут Херман Гарсия и через его руки прошли многие молодые футболисты.

Не так давно юному защитнику Пау Кубарси стукнуло 18 лет и он получил возможность сдать на водительские права. И испанец сделал это с первого раза. Гарсия пообщался с SER и рассказал чуть больше подробностей.

«Я учил водить Форта, Бальде, Гави… Пау Кубарси − отличный ученик. Он много слушает и внимательно относится ко всему, что от него требуется, а также задает вопросы. Он очень пунктуален, и когда я написал ему, он сразу же откликнулся».

«Я посоветовал Пау во время экзамена быть спокойным. Сказал ему, что на стадионе за ним наблюдают 90 тысяч болельщиков, что давление очень большое... Во время экзамена по вождению с ним рядом находится только один человек».

Инструктор также вызвал улыбку у журналиста, когда отметил, как многим игрокам «Барселоны» было сложно соблюдать во время обучения скоростной режим. Особенно он выделил одного футболиста: «Ехать около 30 км/ч было очень сложно для них, особенно Гави».

Что по Ламину Ямалю? В июле вингеру исполнится восемнадцать и Гарсия считает, что ему не стоит пока спешить: «Ламин Ямаль очень хочет получить водительские права, но пока еще слишком рано».