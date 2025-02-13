«Ливерпуль» устроил Каррагеру эмоциональные качели. Джейми в прямом эфире переживал за «красных» в дерби

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер готовился к началу эфира на CBS Sports, когда команда всей его жизни проводила мерсисайдское дерби. Это был последний матч на старом «Гудисон Парк» и парни Слота точно хотели испортить сопернику такое важное событие.

Увы, не получилось. «Ливерпуль» пропустил ранний гол, быстро отыгрался и даже вышел вперед, но пропустил второй мяч на 90+8-й минуте. В добавленное время было настолько горячо, что красные карточки увидели трое: Абдулай Дукуре у «Эвертона» и Арне Слот с Кертисом Джонсом у «Ливерпуля».

Каррагер наблюдал за игрой на планшете и камера засняла все эмоции, которые он испытывал во время просмотра: радость, когда забили второй, опустошение, когда пропустили. Джейми выглядел таким грустным, что его даже в качестве поддержки потрепал по голове член съемочной группы.

Отдельного упоминания достоин Майка Ричардс, который мастерски подыграл Карре в моменте. Кейт Абдо точно оценила!