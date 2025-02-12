🎥 «Мадрид» на «Этихаде» выдал сумасшедшую концовку. Вот как в подтрибунке отреагировал на произошедшее Беллингем 🙈

Тройка Винисиус Жуниор − Мбаппе − Беллингем выдала один из сильнейших совместных перфомансов.

Мбаппе на 60-й минуте шикарным ударом сравнял счет, повторив трюк финала ЧМ-2022.

Вот как эту красоту отреагировали парни.

Джуд Беллингем на 90+2 минуте при помощи далеко вышедшего из ворот Эдерсона и отличной передачи Винисиуса забил победный мяч − 3:2. На поле он повторил новое празднование Холанда − походку.

После финального свистка испанское издание Marca сняло на видео то, как Беллингем кому-то активно рассказывал о сумасшедшей концовке. Это было очень эмоционально.

Внимательные фанаты «Мадрида» заметили обклеенную стену у гостевой раздевалки. Кажется, что «Ман Сити» переборщили с мотивацией соперника.