💣 Скоулз сказал, что Мартинес недостаточно хорош для победы в АПЛ. Лисандро жестко ответил 😳
Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед Пол Скоулз неожиданно критически высказался о защитнике Лисандро Мартинесе.
Хавбек считает, что с таким игроком обороны будет сложно выиграть АПЛ:
«Даже когда Мартинес в форме, он недостаточно хорош, чтобы выиграть Премьер-лигу».
Лисандро Мартинес ответил еще жестче:
«Этот любитель сглаза может сделать очень больно. Отправьте его в Аргентину, и он там не выживет».
Один вопрос: Зачем это все?