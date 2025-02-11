💣 Скоулз сказал, что Мартинес недостаточно хорош для победы в АПЛ. Лисандро жестко ответил 😳

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед Пол Скоулз неожиданно критически высказался о защитнике Лисандро Мартинесе.

Хавбек считает, что с таким игроком обороны будет сложно выиграть АПЛ:

«Даже когда Мартинес в форме, он недостаточно хорош, чтобы выиграть Премьер-лигу».

Лисандро Мартинес ответил еще жестче:

«Этот любитель сглаза может сделать очень больно. Отправьте его в Аргентину, и он там не выживет».

Один вопрос: Зачем это все?