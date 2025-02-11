🎥Гакпо стал игроком месяца в «Ливерпуле». Коди мило подколол Салаха – Мо брал награду четыре раза за сезон

Коди Гакпо замечательно чувствует себя на «Энфилде». Голландец стал лучшим игроком «Ливерпуля» в январе – эту награду он получил впервые после переезда в Англию.

В январе Коди провел за «красных» шесть матчей во всех турнирах, в этих встречах он отдал один ассист и забил четыре гола, в том числе дубль против «Ипсвича» в 23-м туре Премьер-лиги.

«Всегда приятно, когда за тебя голосуют болельщики. Это признание болельщиков за упорный труд во благо команды, такие награды всегда приятно получать. Думаю, обычно этот приз забирает Мо [Салах], что вполне логично! Но я очень рад, что смог победить в этот раз», – делится Коди с пресс-службой клуба.

Голландец прав: в этом сезоне болельщики «Ливерпуля» называли Салаха игроком месяца четыре раза – в августе, октябре, ноябре и декабре. Приз за сентябрь забрал Райан Гравенберх.

Команда тепло поздравила Коди с получением награды, под смех Салаха голландец пошутил: «Я украл твой приз, Мо!»

Коди заслужил свой приз?

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