«Винисиус за такой сезон хотел «Золотой мяч». Фанаты «Ливерпуля» без ума от Гакпо

Последние сезоны у «Ливерпуля» было два ярко выраженных лидера и героя − капитан Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах. Первый управляет защитой, а второй отвечает за голы в чужие ворота.

В этом году на «Энфилде» появился еще один кумир фанатов − Коди Гакпо. Нидерландцу потребовалось время на раскачку, а теперь он незаменимая единица в схемах Слота.

В 2025-м он лишь раз не вышел в старте: остался на скамейке запасных в матче Лиги чемпионов против «Лилля». При этом в восьми матчах во всех турнирах на его счету 5 голов и голевая передача.

Болельщики «Ливерпуля» после вчерашнего перфоманса Коди Гакпо рассыпались в комплиментах:

💭«Винисиус в сезон «Золотого мяча» − 26 очков по «гол+пас»; Гакпо в этом сезоне − 22 очка по «гол+пас».

💭«Мы наконец нашли замену Садьо Мане на левом фланге. Ну что за игрок?»

💭«Салах и Гакпо приложили ногу к 80% голов «Ливерпуля» этого сезона».

💭«Гакпо − это мировой уровень».

💭«Гакпо влился бы в любую команду мира».

💭«Гакпо − нидерландский Роналду».

И немного статистики, подтверждающей величие:

В последних десяти матчах на «Энфилде» он не забил или не отдал голевую передачу только в игре против «Астон Виллы».

Пять голов в пяти матчах Кубка лиги.

А как вам форма Коди Гакпо?