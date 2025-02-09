📸🎥 Как прошел первый матч Рэшфорда в «Астон Вилле»? Маркус не играл с декабря 2024-го
Маркус Рэшфорд дебютировал за «Астон Виллу» – англичанин сыграл с «Тоттенхэмом» в рамках четвертого раунда Кубка Англии.
Болельщики тепло встретили новичка: возле стадиона фанаты скандировали имя Маркуса.
На трибунах были и персональные поклонники.
Маркус начал встречу на скамейке запасных, на разминке он широко улыбался.
Рэшфорд вошел в игру на 66-й минуте, он появился на поле вместе с другим новичком «Виллы» – Марко Асенсио.
Рэшфорд вышел на поле впервые с 12 декабря прошлого года: в последних матчах «Ман Юнайтед» Рубен Аморим оставлял подопечного вне заявки.
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