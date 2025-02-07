Несколько игроков «Барселоны» отговорили клуб от покупки Рэшфорда. Вот имена этих героев

В воскресенье Маркус Рэшфорд перешел в полугодовую аренду в «Астон Виллу». В «МЮ» форвард попал в опалу Рубена Аморима за то, что он не выкладывался на тренировках. Игрока не включали в заявку и решили, что англичанин вне проекта.

У «Астон Виллы» будет право выкупа за 40 млн фунтов. До бирмингемского клуба в списке вероятных команд называли «Милан», «Дортмунд» и «Барселону». Проблемы с каталонцами возникли не только из-за финансов.

По данным SPORT , ряд игроков «Барсы» выразили обеспокоенность по поводу подписания Рэшфорда, поскольку это означало бы быстрое избавление от одного из нынешних игроков команды.

Педри, Гави и Рональд Араухо − все они продлили контракты с «Барсой» в последние недели, их же называют среди тех, кто был против прихода Рэшфорда. Были и другие футболисты с таким же мнением.

Испанское издание добавляет, что это беспокойство касалось не только английского форварда, но и всех потенциальных приобретений, которые клуб мог сделать на завершающем этапе зимнего трансферного окна.