Рэшфорд официально ушел в аренду в «Астон Виллу». Его поддержали только три игрока «МЮ»
Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим ясно дал понять, что форвард Маркус Рэшфорд в его нынешнем состоянии ему не нужен. Англичанин искал разные варианты и его отправляли в «Барселону», «Милан» и «Дортмунд».
Вчера вечером Рэшфорд в своих соцсетях объявил, что на полгода станет игроком «Астон Виллы». Новая команда не будет платить за аренду, но покроет минимум 75% от его зарплаты, которая составляет 325 тысяч фунтов в неделю. Кроме того у «Виллы» будет право выкупа за 40 млн фунтов.
Маркус подчеркнул, что хочет «играть в футбол», и под постом отметилось только три действующих игрока «МЮ».
Люк Шоу: «Удачи, мой брат!»
Алехандро Гарначо: «Всего наилучшего, Рэш».
Антони: «Всего наилучшего, брат».
Также отметились двое бывших футболистов «Юнайтед» − Скотт Мактоминей («Наполи») и Джейдон Санчо («Челси»).
Скотт Мактоминей: «Удачи, брат».
Джейдон Санчо: «Он вернулся!»
А вы верите, что в «Астон Вилле» Маркус Рэшфорд перезапустит карьеру? Пишите в комментариях.
Хочется пожелать успеха, симпатичная команда последние пару лет