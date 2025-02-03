Рэшфорд официально ушел в аренду в «Астон Виллу». Его поддержали только три игрока «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим ясно дал понять, что форвард Маркус Рэшфорд в его нынешнем состоянии ему не нужен. Англичанин искал разные варианты и его отправляли в «Барселону», «Милан» и «Дортмунд».

Вчера вечером Рэшфорд в своих соцсетях объявил, что на полгода станет игроком «Астон Виллы». Новая команда не будет платить за аренду, но покроет минимум 75% от его зарплаты, которая составляет 325 тысяч фунтов в неделю. Кроме того у «Виллы» будет право выкупа за 40 млн фунтов.

Маркус подчеркнул, что хочет «играть в футбол», и под постом отметилось только три действующих игрока «МЮ».

Люк Шоу: «Удачи, мой брат!»

Алехандро Гарначо : «Всего наилучшего, Рэш».

Антони : «Всего наилучшего, брат».

Также отметились двое бывших футболистов «Юнайтед» − Скотт Мактоминей («Наполи») и Джейдон Санчо («Челси»).

Скотт Мактоминей : «Удачи, брат».

Джейдон Санчо : «Он вернулся!»

А вы верите, что в «Астон Вилле» Маркус Рэшфорд перезапустит карьеру? Пишите в комментариях.