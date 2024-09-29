Футболиста «Тоттенхэма» жестко загнобили свои же болельщики. Его поддержал Сон, а парень забивает четыре матча подряд

В середине сентября «Тоттенхэм» проиграл лондонское дерби «Арсеналу» − 0:1. Фанаты «шпор» были на взводе и прямо во время игры выбрали цель для хейта − вингера Бреннана Джонсона. На тот момент парень, за которого год назад заплатили «Ноттингем Форест» 47,5 млн фунтов, не набрал ни одного результативного балла.

Болельщики весь матч оскорбляли 23-летнего парня, особенно тогда, когда он не реализовывал моменты.

Как и положено капитану, молодого футболиста поддержал капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. После игры с «Арсеналом» он вместе с Бреннаном подошел к фанатской трибуне, а затем жестом показал, что вингер под защитой, а потом подтолкнул вперед.

Сработало не сразу, так как нападки продолжились и в социальных сетях после игры. Дошло до того, что из-за потока ненависти Джонсон удалил аккаунт в инстаграме.

Валлиец же решил ответить на поле и за четыре следующие игры забил четырежды − пострадали «Ковентри», «Брентфорд», «Карабах» и сегодня «Манчестер Юнайтед».

Как минимум в соцсетях болельщики сменили гнев на милость и начали шутить:

«Бреннан Джонсон после того, как деактивировал свой инстаграм»

«Кажется я узнал отца Бреннана Джонсона».