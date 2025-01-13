🎥 Привет Гвардиоле, радость юной фанатки, премия Пушкаша. Сон Хын Мин оценил лучшие моменты своей карьеры

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поучаствовал в очередном челлендже. Клубная пресс-служба выбрала лучшие моменты из его карьеры и попросила дать комментарии. В конце южнокореец даже проявил некоторую инициативу.

Первое видео, которое показали форварду «Тоттенхэма» − его гол в ворота «Бернли», который в 2020-м взял премию Пушкаша за лучший забитый мяч.

«Смотрел ли я его? Наверное, больше сотни раз. Что могу сказать? Невероятное везение и то, что мы никогда больше так не забьем. И да, какой, какой гол. Вы видите моего лучшего друга Дели [Алли]».

На втором Сон Хын Мин разминался у бровки, когда ему помахала юная болельщица. Кореец ответил ей тем же и девочка расплылась в милой улыбке.

«О, это, если честно, наверное, одно из моих любимых видео. Это великолепно. И то, как она улыбалась, было просто невероятно. Она сделала мой день. Так что да, это, наверное, мое любимое видео. Видел его много раз, потому что оно часто попадалось в моей ленте».

Третье видео − первый гол форварда в Лиге чемпионов на новом стадионе «Тоттенхэма». У него есть предыстория: это был четвертьфинал и перед ним Пеп Гвардиола назвал «шпор» «командой Кейна». После забитого мяча Сон Хын Мин подбежал к камере и прокричал: «Ты знаешь, кто я такой?»

«Лучшая атмосфера на этом стадионе. Я думаю, что эта игра была душевной. Люди думали, что мяч ушел. А я все равно продолжил и забил. Удивительные воспоминания. Забил первый гол на стадионе, он же в Лиге чемпионов. Это заставляет гордиться собой, оглядываться назад и быть счастливым».

Четвертое видео − Сон Хын Мин заходит в раздевалку и пытается скопировать британский акцент.

«Я здесь уже почти 10 лет, так что почему бы и нет».

Пятое видео − форвард «Тоттенхэма» вышел на замену в матче с «Лестером» и сделал хет-трик.

«О, это хет-трик за 13 минут. Он случился дома, так даже лучше. Очень тяжелый год, особенно из-за травм. Практически весь сезон что-то болело, не выступал так, как хотел, а потом забил хет-трик за 13 минут и почувствовал себя великолепно».

Шестое видео − «сухой лист» в игре против «Манчестер Юнайтед».

«Это был мой последний гол в 2024 году. Кстати, Лукас молодец. И, если честно, никогда не думал о том, чтобы забивать с углового. Когда мяч попадает в сетку, ты просто принимаешь это, понимаешь? Это отличный момент, но я не думаю, что он мой любимый. Я бы выбрал какие-то другие, но гол действительно замечательный».

В конце сам Сон Хын Мин вспомнил любимый момент и он выбрал «Норвич», когда выиграл «Золотую бутсу».

«Игра против «Норвича». Все началось на день раньше. Мы готовились к игре, боролись за Лигу чемпионов. В перерыве выигрывали со счетом 2:0. И все играли на меня, как будто этот матч был значим только для меня, все жертвовали собой. В конце концов, я забил гол. Вау, мурашки по коже!»