🎥 Раскрыт секрет результативности «Баварии»! Компани использует дворовой метод – на кону стоят «задницы» игроков

«Бавария» вернула лидерство в Бундеслиге, на зимний перерыв команда ушла на первом месте, набрав 36 очков. В Лиге чемпионов после поражения «Астон Вилле» и «Барселоне» мюнхенцы одержали три победы и заняли десятую строчку в общей таблице после шести туров.

Одного трофея Рекордмайстер уже лишился: в 1/8 Кубка Германии «Бавария» со счетом 0:1 уступила «Байеру», с 17-й минуты играя в меньшинстве.

В этом сезоне мюнхенцы уже десять раз забивали четыре и более гола в одном матче во всех турнирах. В Бундеслиге Кейн и компания наколотили 47 мячей за 15 игр! Кажется, мы выяснили, как Компани тренирует точность подопечных.

Бельгиец использует проверенный дворовой метод – игра «на задницу». Проигравшие становятся в ворота, а победители пытаются попасть по ягодицам оппонентов, за промах бьющий занимает место в раме.

Компани не жалеет даже своих ассистентов! Рене Марич встал вместе с проигравшей тренировочный матч командой.

Настрой в команде точно отличный!

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