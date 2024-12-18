«Ты вдохновляешь новое поколение». Кака проникновенно поздравил Винисиуса с наградой от ФИФА

Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор проиграл в голосовании за «Золотой мяч» от France Football испанцу Родри, но отыгрался в голосовании ФИФА The Best, опередив конкурента всего на пять голосов. Именно бразильца признали лучшим капитаны сборных, тренеры, журналисты, а также фанаты в онлайн-опросе. Все − в равной доли по 25%.

Великий бразилец Кака, который провел в «Мадриде» четыре года, написал для Винисиуса трогательное обращение.

«Я знаю, как много ты работал, страдал и преодолевал, чтобы оказаться здесь, и я очень рад, что твой огромный талант и самоотверженность получили признание».

«Сегодня ты присоединился к галерее бразильцев, в которую входят Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и, конечно же, к тому призу, который стал моим в 2007 году».

«Каждый из нас знает, что это трудный путь, полный взлетов и падений, и именно поэтому эта победа более чем заслуженна. Отпразднуйте ее с теми, кто всегда был рядом с тобой, со своей прекрасной семьей и со всем нашим народом».

«Ты вдохновляешь новое поколение бразильских футболистов и молодых людей по всему миру».

«Продолжай летать, танцевать и представлять нашу страну и наш футбол с той радостью и страстью, которая у тебя есть».

«Поздравляем, Вини! The Best − твой, а гордость − наша!»