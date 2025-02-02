Дончич в «Лейкерс» – чт-о-о-о?! Объясняем аналогиями из футбола

Переход Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс» стал настоящей сенсацией в мире баскетбола. Обмен, в рамках которого Дончич, Макси Клебер и Маркифф Моррис отправляются в «Лейкерс», а Энтони Дэвис, Макс Кристи и будущий драфт-пик — в «Даллас», шокировал примерно всех.

Чтобы понять масштаб этого события, приведем аналогии из футбольного мира.

Лионель Месси переходит из «Барселоны» в «Реал Мадрид».

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед» и сразу же переходит в «Манчестер Сити».

Неймар – из «ПСЖ» в «Барселону», а затем сразу в «Реал Мадрид».

Мохамед Салах уезжает в «Ман Сити» после семи с половиной лет в «Ливерпуле».

Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе меняются клубами посредине сезона.

А Лионель Месси едет в «Ливерпуль», а Вирджил ван Дейк – в «Барселону».