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Ку-ку-Кукурелья! Итоги рейтинга игроков «Челси» за январь

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Разбираем трудный отрезок «Челси» и подводим итоги.

Напоминаю, что система рейтингов в прошлом году поменялась. Все правила прописаны тут. Здесь дополню: мы суммируем баллы за конкретный период. Логической отметкой на этот раз стал январь.

Марк Кукурелья стал лучшим игроком января: во многом благодаря тому, что он единственный игрок, который провел все матчи месяца в стартовом составе. При этом стабильно неплохо: лишь в двух встречах испанец набрал меньше 10 баллов.

Коул Палмер мог стать палочкой-выручалочкой для «Челси» в январе, но все его голевые действия регулярно множились на ноль из-за безобразной игры клуба во вторых таймах. Справедливости ради, сам Коул во вторых половинах встреч тоже не блистал.

Рис Джеймс ворвался в январь здоровым. Спас ничью с «Борнмутом», смотрелся уверенно практически в каждом матче. Набрал за январь (37) больше баллов, чем за предыдущую половину сезона (33).

Джейдон Санчо несколько раз сверкнул в январе, как и Нони Мадуэке (хотя 14 баллов за матч с «Манчестер Сити» очень большой аванс из-за провала всей остальной команды). А вот Педру Нету совсем затих. 

Лишь пятый на этот раз Мойсес Кайседо: все потому что центр поля «Челси» в январе смотрелся не так убедительно, как хотелось бы. Хотя эквадорец индивидуально все еще в порядке. Подсдал Энцо Фернандес на фоне слухов о воссоединении с женой. Впервые за сезон в топе оказался Ромео Лавия, но опять вылетел (по слухам до середины марта).

Трево Чалоба ярко ворвался матчем с «Вулвз», а вот в матче против «Сити» к нему были вопросы. Ливай Колуилл чередовал матчи в январе (с «Вулверхэмптоном» встречу пропустил из-за небольшого повреждения). 

Результаты по сезону

Кайседо остается лидером, Палмер вернул себе вторую строчку. Кукурелья закрепился на четвертом месте, догнать топ-4 будет непросто. Джексон все также не может догнать почти не играющего Нкунку. 

Дисаси и Вейга вероятно отвалятся из рейтинга: Акселем интересуется «Тоттенхэм» и «Вилла», а Ренату уже укатил в «Ювентус» на полгода. А вот Кирнан Дьюсбери-Холл, почти не играя, замыкает теперь топ-20. 

logoЧелси
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logoМарк Кукурелья
logoКоул Палмер
logoТосин Адарабиойо
logoМойсес Кайседо
logoЭнцо Фернандес
logoНиколас Джексон
logoРоберт Санчес
logoДжейдон Санчо
logoКирнан Дьюзбери-Холл
logoЖоау Феликс
logoПедру Нету
logoЛивай Колуилл
logoКристофер Нкунку
logoРис Джеймс
logoРомео Лавия
logoМихаил Мудрик
logoНони Мадуэке
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