😳 «Сантос» – новый «Майами»? Бразильцы договариваются о возвращении еще одного экс-игрока «Барсы»

Оказывается, в «Сантосе», помимо Неймара, может оказаться еще один экс-футболист «Барселоны».

28-летний хавбек Артур Мело может перейти в «Сантос» на правах аренды. Напомним, сейчас игрок выступает в «Фиорентине».

«Сантос» уже ведет переговоры. Главная сложность – согласовать условия выплаты зарплаты игрока с «Ювентусом», которому принадлежат права на футболиста.

Напомним, Мело перешел из «Гремио» в «Барселону» в 2018 году, выиграв Ла Лигу в дебютном сезоне. В 2020-м «Барса» обменяла игрока в «Ювентус» на Миралема Пьянича.