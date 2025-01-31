😳 «Сантос» – новый «Майами»? Бразильцы договариваются о возвращении еще одного экс-игрока «Барсы»
Оказывается, в «Сантосе», помимо Неймара, может оказаться еще один экс-футболист «Барселоны».
28-летний хавбек Артур Мело может перейти в «Сантос» на правах аренды. Напомним, сейчас игрок выступает в «Фиорентине».
«Сантос» уже ведет переговоры. Главная сложность – согласовать условия выплаты зарплаты игрока с «Ювентусом», которому принадлежат права на футболиста.
Напомним, Мело перешел из «Гремио» в «Барселону» в 2018 году, выиграв Ла Лигу в дебютном сезоне. В 2020-м «Барса» обменяла игрока в «Ювентус» на Миралема Пьянича.
Помню, ждали-ждали после травмы, вот вот готовится выход, а он бац и венерическое заболевание поймал. Еще месяц без футбола. Вместо того, чтобы готовиться к выходу на поле, он пошел по проституткам низкого пошиба.
Профессиональный футбол такого не прощает.
Если ты хоть на полгода забил на футбол, не важно, на травме, в межсезонье, на ЧМ тебя не взяли и так далее, но ты уже должен готовится к возвращению ан поле. Потому что это не восьмидесятые, после пьянки вышел на поле, и сделал результат в одной единственной атаке. Сейчас ВСЕ готовятся днем и ночью, просто талант уже не вывозит. Если это, конечно, не талант масштаба Месси, Неймара и Зидана.
Гансо, ГабиГол, Моур и так далее.
То, что он не выстрелил в больном и хромающем Интере с бездарем на мостике, то не факт абсолютно, что он не состоятелен, как футболист.
Попади он к тому же Симоне, совсем другой расклад мог быть.
Вот Артур после Барселоны последовательно провалился везде. Правда, его игру у фиалок я не видел.
В Барселоне поначалу был совсем не плох. Но, как обычно, водка и бабы довели до цугундера.
В Бразилии пусть будет сколько хочет топом.
Меня интересует уровень на европейской арене.
А уровень на европейской арене у Габигола таков, его продинамило 3 тренера Интера, и тренер Бенфики, клуб который из ничего вылепливает ликвид, и продает за большие деньги.
Бенфика не могла его продать, потому что он был там в аренде. Нафига Бенфике вылепливать чего-то из Барбозы, который принадлежит Интеру?
Да и в Интер он попал совсем еще сырым. 20 лет было чуваку.
Сколько Винисиуса доводили до первого состава? Изначально по мячу не мог попасть и пасовать не мог. Кроме дриблинга не было ничего. Жезус у Гвардиолы долго лавку полировал. Эндрик в Реале уже делает результат?
Надо понимать, что между чемпом Бразилии и ведущими европейскими чемпионатами огромная пропасть. Это в 1993 году Сан-Паулу мог вполноги уделать тогдашнего обладателя КЕЧ. С тех пор европейский футбол ушел далеко вперед, а бразильский остался на месте, если не деградировал. В Европе играют совсем в другую игру нынче, скорости другие, тактика другая, образ мышления другой. Надеяться, что из ЛА приедет футболист и сходу заиграет, сейчас невозможно. Почти нет примеров за последние годы. Португальские и голландские клубы именно тем и живут, что берут звезд со всего мира, дают им европейскую огранку и перепродают в другие клубы. Как будто Сити или Реал с Челси сами не могут купить звезд. Могут, но у них нет места в заявке для игрока, который только учится играть на топ-уровне. А в дубле уже требования на порядок ниже, там игрок не научится. Что и дает португалам их нишу по адаптации. Голландский же чемп упал настолько сильно, что фактически никакой адаптации не происходит. Хотя всякие Аяксы и Фейенорды играют в ЛЧ, как ни крути.
Альварес у Гвардиолы посидел с полгода на банке, потом стал кое-как выпускаться. Как основного его стали рассматривать на второй год в клубе, хотя роль основного он так и не потянул. Суарес приходил через Аякс. Сразу не один латиноамериканец в последнее время не вышел на топ-уровень с листа. А Барбозу хотели сделать сразу тащером. Вот он и провалился. Тем более клуб был в периоде турбулентности, менял тренеров, как перчатки, менялся собственник и все такое с этим связанное. Если бы он попал к системному основательному тренеру, который бы с ним поработал, то возможно мы бы могли говорить о нем, как об игроке уровня Рафиньи и Жезуса.