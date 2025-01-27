🔥 Мбаппе рвет всех и вся. А помните, что Зидан сказал о Килиане в октябре? ☝️

Килиан Мбаппе набрал сумасшедшую форму и, кажется, уже полностью освоился в мадридском «Реале».

Француз уже на второй строчке в гонке бомбардиров Ла Лиги и высока вероятность, что скоро он опередит Роберта Левандовски.

А помните, что о Мбаппе сказал в октябре Зинедин Зидан? Когда только ленивый не обвинял Флорентино Переса в провальном подписании. Экс-наставник «Реала» предельно высоко оценил планку Килиана:

«Кто превзойдет Роналду и Месси? Мбаппе. Здесь и сейчас. Он войдет в историю «Мадрида», и я думаю, что он превзойдет всех».

А что вы думали осенью о подписании Мбаппе в «Реал»?