🔥 Мбаппе рвет всех и вся. А помните, что Зидан сказал о Килиане в октябре? ☝️
Килиан Мбаппе набрал сумасшедшую форму и, кажется, уже полностью освоился в мадридском «Реале».
Француз уже на второй строчке в гонке бомбардиров Ла Лиги и высока вероятность, что скоро он опередит Роберта Левандовски.
А помните, что о Мбаппе сказал в октябре Зинедин Зидан? Когда только ленивый не обвинял Флорентино Переса в провальном подписании. Экс-наставник «Реала» предельно высоко оценил планку Килиана:
«Кто превзойдет Роналду и Месси? Мбаппе. Здесь и сейчас. Он войдет в историю «Мадрида», и я думаю, что он превзойдет всех».
А что вы думали осенью о подписании Мбаппе в «Реал»?
у Месси пол миллиона голов. все еще играет.
у Роналду почти миллион голов. все еще играет.
на счет превзойдет сильно сомневаюсь. но,если в течение 15 сезонов продолжит играть так же как сейчас,то да,приблизиться к ним.
Роналду и Месси это космос. а спор по поводу лучшего из них оставим дуракам и болельщикам Барселоны и Реала)
У Киллиана кубок ЧМ+ финал ЧМ. 4 гола в финалах ЧМ. И отличная сборная, чтоб еще попытаться выиграть главный футбольный турнир.
Он играет в лучшем клубе мира и обязательно и на клубном уровне наберёт титулов.
Как же раздражают статодрочеры.
По мне Рон и Лео пока на голову выше, но точно не из-за количества голов.