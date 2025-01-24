Доброе дело от Мбаппе: организовал встречу с неизлечимо больным ребенком, подарил футболку и позвал других игроков «Реала» 💖

Килиан Мбаппе забивает за «Реал» уже в четырех матчах подряд. Не забыл нападающий и о добрых делах.

Юный фанат Лоренцо из Франции обратился к звезде «Реала» через соцсети, чтобы выразить свое последнее желание – встретиться с Мбаппе. Мальчик имеет неизлечимую болезнь глиомы в задней части мозга.

Килиан организовал встречу в Мадриде с Лоренцо.

Кроме него, с мальчиком встретились другие игроки «сливочных».

«В жизни есть более важные вещи, чем футбол, и я хочу поблагодарить клуб за то, что он предоставил мне возможность привести его на игру. Это был невероятный момент для него, и я очень рад », – сказал Мбаппе.

Килиан также подарил мальчику футболку с собственным автографом.