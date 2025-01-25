🎥 И что они обсуждали? После победы «Сити» над «Челси» Гвардиола долго говорил с Палмером
«Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» в 23-м туре Премьер-лиги. Игра началась с результативной ошибки Хусанова, приведшей к голу Мадуэке. В конце первого тайма Гвардиол сравнял счет, а во втором тайме отличились Холанд и Фоден.
Коул Палмер провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. После игры англичанин тепло общался с Гвардиолой.
Тренеру и его бывшему подопечному было, что обсудить. Беседа была продолжительной, они покинули поле одними из последних.
Пеп, видимо, доволен формой Палмера.
Гвардиола любит поболтать с футболистами после матчей. Он раздает советы и своим подопечным, и даже соперникам. Например, в октябре каталонец прочел лекцию Траоре после победы «Сити» над «Фулхэмом».
О чем говорили Пеп и Палмер, как думаете?
Не забываем всю крутость Пепа – вот как он помогает игрокам после матчей. Даже соперникам
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Зачем катил на Джексона этого, вопрос.
Это и спросил у Палмера Пеп.
Кажется, из - за серии неудач в АПЛ и Коул потерялся сам. Он эти моменты как орешки щёлкает. Возможно просто испугался не забить и не сделать 0-2 на Этихаде, поэтому покатил налево.
Потерял уверенность в своих действиях, вся эта серия на всю команду действует 100%.