🎥 И что они обсуждали? После победы «Сити» над «Челси» Гвардиола долго говорил с Палмером

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» в 23-м туре Премьер-лиги. Игра началась с результативной ошибки Хусанова, приведшей к голу Мадуэке. В конце первого тайма Гвардиол сравнял счет, а во втором тайме отличились Холанд и Фоден.

Коул Палмер провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. После игры англичанин тепло общался с Гвардиолой.

Тренеру и его бывшему подопечному было, что обсудить. Беседа была продолжительной, они покинули поле одними из последних.

Пеп, видимо, доволен формой Палмера.

Гвардиола любит поболтать с футболистами после матчей. Он раздает советы и своим подопечным, и даже соперникам. Например, в октябре каталонец прочел лекцию Траоре после победы «Сити» над «Фулхэмом».

О чем говорили Пеп и Палмер, как думаете?

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