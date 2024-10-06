😨 🤯 Траоре дважды обогнал защиту «Сити» (даже Уокера) – но не забил. А потом слушал лекцию от Пепа

«Ман Сити» дожал «Фулхэм» дома (3:2), проблемы Пепу Гвардиоле приносил Адама Траоре. Испанец традиционно убегал от защиты «Сити», но сегодня его подвела реализация – мог забивать минимум два мяча.

В первом тайме благодаря суперскорости и координации разобрался с Рико Льюисом. В ситуации, которая казалась под контролем «Сити», Траоре перехватил мяч и пробил из опасной позиции – но во вратаря.

Во втором тайме обогнал Кайла Уокера – одного из быстрейших игроков мира. Но снова не переиграл вратаря.

После матча Гвардиола беседовал с Траоре. Судя по жестам, подсказывал, как улучшить положение тела во время удара.