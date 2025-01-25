😳 «Невероятно, как легко он мог забить». Миньоле назвал лучшего финишера «Ливерпуля» и... очень удивил

Экс-голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле неожиданно привлек к себе внимание соцсетей.

Футболиста спросили, кто был лучшим финишером во время его выступлений в «Ливерпуле».

«Дэниэл Старридж был крайне хорошим финишером. Дело не в удаче. Я все время видел это на тренировках. Если он в форме, а мяч в нужном месте, то Старридж забьет.

Он лучший бомбардир и финишер, с которым я когда-либо играл. Невероятно, как легко он мог забить».

Прежде, чем вы попробуете понять, как можно проигнорировать Луиса Суареса, вот вам другое мнение того же бельгийца:

«Джеррард – пример для подражания не только на поле, но и за его пределами. Это лучший игрок, с которым я выходил на поле. Пусть даже тогда он уже был на закате карьеры. Ты многому учишься у него, даже если видишь только в раздевалке».

Напомним, Миньоле выступал в «Ливерпуле» с 2013-го по 2019-й. Луис Суарес играл за «скаузеров» с 2011-го по 2014-й, проведя 110 матчей и забив 69 голов. У Старриджа 50 голов за 116 матчей в «Ливерпуле» в период с 2013-го по 2019-й.