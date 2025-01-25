🔥 Исак велик. Уже. Швед вошел в историю «Ньюкасла» после дубля «Саутгемптону»
Александер Исак уже вошел в историю «Ньюкасла»!
Шведский нападающий стал первым футболистом «сорок» в АПЛ, сумевшим отличиться в пяти гостевых играх подряд.
Сегодня Исак отметился дублем в матче с «Саутгемптоном». Первый гол – с пенальти. Второй покажем.
У него восемь голов в пяти последних выездных матчах. Такого в истории «Ньюкасла» еще не было.
Фанаты впечатлены.
💭 «А люди смеются, когда им говорят, что это лучший нападающий лиги».
💭 «Великий».
💭 «Парень в огне».
💭 «Куда он перейдет летом?»
Статистика в.игре колоссальная, и ценник на него был бомбический. В первую карьеру его МС купил около 100м$.
Упаковывает голасо на чужих полях ,ставит рекорды своей команды и приносит очки. Разве это не достижение?