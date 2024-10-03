Тьерри Анри так плохо пошутил про женскую грудь прямо на глазах Кейт Абдо, что почти сгорел от стыда😂📹

Забавный казус из эфира CBS с Тьерри Анри, Кейт Абдо и Майкой Ричардсом – во время обсуждения в студии случился такой диалог: — В следующем туре будет игра «Бреста» с «Байером». — Большая. — Хах. — О, господи… Ладно, я пойду, наверное. Большая ИГРА, я имел в виду. — Но немного асимметричная…

Все дело в том, что название «Бреста» созвучно с английским словом «breast», которое переводится в том числе как «женская грудь».