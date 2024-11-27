«Меня уволят!» Студия CBS обсудила французский «Брест» и одновременно женскую грудь – Майка Ричардс чуть не умер от смеха
Вечер вторника мог бы быть томным, если бы не Лига чемпионов, подарившая много голов, а также студия CBS Sports, где в очередной раз произошла мощная и смешная связь между Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагером и Майкой Ричардсом.
«Барселона» дома играла против открытия нынешней ЛЧ «Бреста» и победила − 3:0. Перед матчем Абдо предложила обсудить французскую команду, а также в шутку запретила Майке Ричардсу участвовать в разговоре. В чем дело? Слово «Брест» созвучно с английским breast − грудь, что изрядно веселило экс-защитника «Ман Сити».
«Мы собираемся сделать сегмент о «Бресте», но, к сожалению, нет ощущения, что в такие моменты ты можешь оставаться профессионалом, − с улыбкой сказала Кейт. − Хотела бы спросить, не будешь ли ты против, если попросим тебя помолчать? Считаем, что так будет лучше».
Майка, конечно же, парировал: «Ну же, Кейт, я могу это сделать!»
На что Абдо ответила: «Мы действительно думаем, что это к лучшему. Ни слова, только молчание, невозмутимость, никакого смеха. Ты согласен? Мы можем договориться?»
«Вы мне не доверяете?» − удивился Ричардс. На что девушка сказала: «Не можем, опыт научил всех нас в этой области не доверять тебе. Извини».
Вы уже, наверное, догадались, что было дальше. Майка держался, как мог, но... Впрочем, вот что произошло.
Абдо: «Прошло четыре игры. Кому здесь нравится «Брест»?
Каррагер: «Мне нравится их форма. Они сегодня сыграют с двумя впереди?»
Анри: «Да, два больших, эм, пара впереди...»
Каррагер: «Будут взаимодействовать друг с другом».
Абдо: «Мне вот что интересно: насколько вам нравится на них смотреть? Вы бы заплатили, чтобы посмотреть?»
Каррагер: «Я так делал».
Анри: «Единственное, что хочу сказать, это то, что вам необязательно быть большим. Ты можешь быть маленьким и при этом конкурировать».
Абдо: «Как вы думаете, «Брест» сможет раскрыться сегодня?»
Каррагер: «Надеюсь, что да».
Абдо: «Как вы думаете, может ли «Барселона» кончить «Брест» слишком быстро?
Каррагер: «Думаю, что это перешло все границы».
В этот момент Майка окончательно сдался и выдал: «Вы пытаетесь добиться моего увольнения!»
Тьерри Анри так плохо пошутил про женскую грудь прямо на глазах Кейт Абдо, что почти сгорел от стыда