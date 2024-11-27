«Меня уволят!» Студия CBS обсудила французский «Брест» и одновременно женскую грудь – Майка Ричардс чуть не умер от смеха

Вечер вторника мог бы быть томным, если бы не Лига чемпионов, подарившая много голов, а также студия CBS Sports, где в очередной раз произошла мощная и смешная связь между Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагером и Майкой Ричардсом.

«Барселона» дома играла против открытия нынешней ЛЧ «Бреста» и победила − 3:0. Перед матчем Абдо предложила обсудить французскую команду, а также в шутку запретила Майке Ричардсу участвовать в разговоре. В чем дело? Слово «Брест» созвучно с английским breast − грудь, что изрядно веселило экс-защитника «Ман Сити».

«Мы собираемся сделать сегмент о «Бресте», но, к сожалению, нет ощущения, что в такие моменты ты можешь оставаться профессионалом, − с улыбкой сказала Кейт. − Хотела бы спросить, не будешь ли ты против, если попросим тебя помолчать? Считаем, что так будет лучше».

Майка, конечно же, парировал: «Ну же, Кейт, я могу это сделать!»

На что Абдо ответила: «Мы действительно думаем, что это к лучшему. Ни слова, только молчание, невозмутимость, никакого смеха. Ты согласен? Мы можем договориться?»

«Вы мне не доверяете?» − удивился Ричардс. На что девушка сказала: «Не можем, опыт научил всех нас в этой области не доверять тебе. Извини».

Вы уже, наверное, догадались, что было дальше. Майка держался, как мог, но... Впрочем, вот что произошло.

Абдо: «Прошло четыре игры. Кому здесь нравится «Брест»?

Каррагер : «Мне нравится их форма. Они сегодня сыграют с двумя впереди?»

Анри : «Да, два больших, эм, пара впереди...»

Каррагер : «Будут взаимодействовать друг с другом».

Абдо : «Мне вот что интересно: насколько вам нравится на них смотреть? Вы бы заплатили, чтобы посмотреть?»

Каррагер : «Я так делал».

Анри: «Единственное, что хочу сказать, это то, что вам необязательно быть большим. Ты можешь быть маленьким и при этом конкурировать».

Абдо : «Как вы думаете, «Брест» сможет раскрыться сегодня?»

Каррагер : «Надеюсь, что да».

Абдо : «Как вы думаете, может ли «Барселона» кончить «Брест» слишком быстро?

Каррагер : «Думаю, что это перешло все границы».

В этот момент Майка окончательно сдался и выдал: «Вы пытаетесь добиться моего увольнения!»

Тьерри Анри так плохо пошутил про женскую грудь прямо на глазах Кейт Абдо, что почти сгорел от стыда