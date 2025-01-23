11 ноунеймов, оказавшихся в больших клубах. Здесь и те, кто влюбили в себя фанатов
Иногда кажется, что некоторые футболисты попадают в топ-клубы по чистой случайности. Даже спустя годы сложно понять, как это произошло. Вот 11 самых удивительных трансферов, когда игроки неожиданно оказались в элитных командах.
1. Жюльен Фобер («Вест Хэм» ➡️ «Реал Мадрид»)
Один из самых странных трансферов в истории «Реала». Защитник, не блиставший в «Вест Хэме», провел за мадридцев лишь два матча. Его даже застали спящим на скамейке запасных во время класико.
2. Бебе («Витория» ➡️ «Манчестер Юнайтед»)
Фергюсон подписал Бебе после рекомендации Кейруша, хотя сам никогда не видел его в деле. За «МЮ» он сыграл семь матчей, но позднее стал легендой «Райо Вальекано».
3. Игорь Степанов («Сконто» ➡️ «Арсенал»)
Латвийский защитник, не готовый к уровню АПЛ, стал символом слабой обороны «Арсенала». Против него делали хет-трик за 22 минуты.
4. Томас Гравесен («Эвертон» ➡️ «Реал Мадрид»)
Датчанин был приглашен заменить Макелеле, но в «Реале» запомнился больше конфликтами. Он подрался с Робиньо и не вписался в систему Капелло.
5. Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Сток Сити» ➡️ «ПСЖ»)
После вылета «Стока» из АПЛ Шупо-Мотинг неожиданно оказался в «ПСЖ» благодаря Томасу Тухелю. Он стал важной частью ротации и помог команде в Лиге чемпионов.
6. Мартин Брэйтуэйт («Леганес» ➡️ «Барселона»)
«Барса» подписала форварда «Леганеса» в 2020 году из-за травм Дембеле и Суареса. Он провел три сезона, забив 10 мячей.
7. Никлас Бендтнер («Арсенал» ➡️ «Ювентус»)
«Лорд» Бендтнер не забил ни одного мяча за «Ювентус» и стал разочарованием для фанатов, которые ждали Левандовского.
8. Рагнар Клаван («Аугсбург» ➡️ «Ливерпуль»)
Капитан сборной Эстонии оказался в «Ливерпуле» как замена Мартину Шкртелу. Он стал первым эстонцем, забившим в АПЛ, и провел два надежных сезона.
9. Одион Игало («Шанхай Шэньхуа» ➡️ «Манчестер Юнайтед»)
Игало стал первым нигерийцем в «МЮ». За полгода забил пять, покорив фанатов самоотдачей и трудолюбием.
10. Бен Дэвис («Престон» ➡️ «Ливерпуль»)
Клопп подписал защитника из Чемпионшипа из-за кризиса с травмами, но он так и не сыграл за команду ни одного матча.
11. Омар Ричардс («Редингу» ➡️ «Бавария»)
Защитник из Чемпионшипа неожиданно перешел в «Баварию» в 2021 году. Сыграл 17 матчей, после чего был продан в «Ноттингем Форест» за 8,5 млн евро.
Такого же "ноунейма" за 120 млн. Челси купил у Бенфики :D
Ван де Бек блистал в тенхаговском Аяксе. Все, кто хотябы немного следит за футболом, помнят их впечатляющий лигочемпионский поход.
Тадич никогда не играл за МЮ (очень жаль), Пауэлл и Спектор приходили в клуб фактически детьми, естественно, на тот момент они были ноунеймами.
В общем, смешались в кучу кони, люди.
В тот же год Маротта зачем то Анелька еще подписал зимой, тот вообще 10 минут за клуб отыграл в итоге и получил халявную медаль Скудетто, но мы ведь не сможем его назвать ноунеймом.