11 ноунеймов, оказавшихся в больших клубах. Здесь и те, кто влюбили в себя фанатов

Иногда кажется, что некоторые футболисты попадают в топ-клубы по чистой случайности. Даже спустя годы сложно понять, как это произошло. Вот 11 самых удивительных трансферов, когда игроки неожиданно оказались в элитных командах.

1. Жюльен Фобер («Вест Хэм» ➡️ «Реал Мадрид»)

Один из самых странных трансферов в истории «Реала». Защитник, не блиставший в «Вест Хэме», провел за мадридцев лишь два матча. Его даже застали спящим на скамейке запасных во время класико.

2. Бебе («Витория» ➡️ «Манчестер Юнайтед»)

Фергюсон подписал Бебе после рекомендации Кейруша, хотя сам никогда не видел его в деле. За «МЮ» он сыграл семь матчей, но позднее стал легендой «Райо Вальекано».

3. Игорь Степанов («Сконто» ➡️ «Арсенал»)

Латвийский защитник, не готовый к уровню АПЛ, стал символом слабой обороны «Арсенала». Против него делали хет-трик за 22 минуты.

4. Томас Гравесен («Эвертон» ➡️ «Реал Мадрид»)

Датчанин был приглашен заменить Макелеле, но в «Реале» запомнился больше конфликтами. Он подрался с Робиньо и не вписался в систему Капелло.

5. Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Сток Сити» ➡️ «ПСЖ»)

После вылета «Стока» из АПЛ Шупо-Мотинг неожиданно оказался в «ПСЖ» благодаря Томасу Тухелю. Он стал важной частью ротации и помог команде в Лиге чемпионов.

6. Мартин Брэйтуэйт («Леганес» ➡️ «Барселона»)

«Барса» подписала форварда «Леганеса» в 2020 году из-за травм Дембеле и Суареса. Он провел три сезона, забив 10 мячей.

7. Никлас Бендтнер («Арсенал» ➡️ «Ювентус»)

«Лорд» Бендтнер не забил ни одного мяча за «Ювентус» и стал разочарованием для фанатов, которые ждали Левандовского.

8. Рагнар Клаван («Аугсбург» ➡️ «Ливерпуль»)

Капитан сборной Эстонии оказался в «Ливерпуле» как замена Мартину Шкртелу. Он стал первым эстонцем, забившим в АПЛ, и провел два надежных сезона.

9. Одион Игало («Шанхай Шэньхуа» ➡️ «Манчестер Юнайтед»)

Игало стал первым нигерийцем в «МЮ». За полгода забил пять, покорив фанатов самоотдачей и трудолюбием.

10. Бен Дэвис («Престон» ➡️ «Ливерпуль»)

Клопп подписал защитника из Чемпионшипа из-за кризиса с травмами, но он так и не сыграл за команду ни одного матча.

11. Омар Ричардс («Редингу» ➡️ «Бавария»)

Защитник из Чемпионшипа неожиданно перешел в «Баварию» в 2021 году. Сыграл 17 матчей, после чего был продан в «Ноттингем Форест» за 8,5 млн евро.