13 рекордов «Барсы», которые вряд ли будут побиты

«Барселона» — один из самых титулованных и влиятельных клубов в истории игры. На протяжении многих лет команда не только завоевывала многочисленные трофеи, но и устанавливала рекорды, которые до сих пор кажутся недостижимыми для других клубов.

Вот список рекордов «Барсы», которые, вероятно, никогда не будут побиты.

1. Шесть трофеев за один календарный год (2009)

Клуб выиграл все возможные турниры в 2009 году: Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

2. Больше всего титулов Ла Лиги за одно десятилетие

«Барса» завоевала 6 титулов Ла Лиги в 2010-х годах, установив рекорд для десятилетия.

3. Рекорд по победам в Кубке Испании (31)

Ни одному другому клубу не удалось завоевать Кубок Испании такое количество раз.

4. Рекорд по победам в Суперкубке Испании (14)

Клуб удерживает абсолютное лидерство по числу побед в этом турнире.

5. Лучший результат Ла Лиги после 15 туров

В одном из сезонов «Барселона» набрала 45 очков после 15 матчей.

6. Наибольшее количество голов за один сезон Лиги чемпионов

В сезоне-1999/2000 команда забила 45 мячей.

7. Клуб с наибольшим числом побед на «Золотом мяче» (17)

Луис Суарес — 1 (1960)

Йохан Кройф — 2 (1973, 1974)

Христо Стоичков — 1 (1994)

Ривалдо — 1 (1999)

Роналдиньо — 1 (2005)

Лионель Месси — 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

Алексия Путельяс — 2 (2021, 2022)

Айтана Бонмати — 2 (2023, 2024).

8. Первая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов с воспитанниками академии

В мае 1992 года «Барселона» выиграла Кубок европейских чемпионов, имея в составе таких воспитанников «Ла Масии», как Гвардиола, Бакеро, Эусебио, Кумана и Стоичкова.

9. Клуб с наибольшим числом «Золотых мячей», выигранных одним игроком

Лионель Месси. Восемь «Золотых мячей» за время в «Барсе».

10. Самая длинная серия сезонов с 100+ голами

«Барселона» забивала более 100 голов за сезон во всех турнирах на протяжении 16 сезонов подряд (с 2004/05 по 2020/21).

11. Наибольшее количество голов за календарный год (во всех турнирах)

В 2012 году «Барселона» забила 180 мячей во всех турнирах.

12. Единственная команда, представленная всеми тремя финалистами на церемонии «Золотого мяча»

В 2010-м ими стали Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста.

13. Больше всего побед в Суперкубке Испании (14)

«Барселона» остается абсолютным лидером в этом турнире.