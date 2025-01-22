«Это недоразумение, но такое случается». Шченсны выговорился после провала с «Бенфикой»

Матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны точно не запишет себе в актив. Поляк стал соавтором двух голов соперника и провел один из худших матчей в карьере. После Шченсны постарался объяснить, что произошло на поле.

«Я думаю, что время моего выхода [из ворот] было удачным, но Бальде меня не услышал. К счастью, это был всего лишь гол, и мы в итоге выиграли. Это было недоразумение, но такие вещи случаются, когда оба идут за мячом. Я кричал, он не слышал — это было немного комично, но мы выиграли».

«Что касается третьего гола, то на поле я думал, что контакта не было, но после просмотра повтора увидел, что это пенальти. Я признаю свою ошибку».

«Сейв против Ди Марии не был искуплением, это было разочарование и мой способ помочь, когда мы пытались добиться победы. Мы могли бы смириться с 4:4, но нам нужна была победа. Такова культура «Барсы»».

«Я никогда не играл с такой высокой оборонительной линией. Венгер требовал многого от вратаря, но здесь игроки так далеки от меня. Даже в 34 года ты все еще можешь учиться. Это отличный опыт».

«Я не ожидал, что буду играть вчера, но моя цель − помочь команде, будь то на поле или на скамейке запасных».