Парень «самой красивой футболистки мира» больше не живет с ней: все из-за трансфера в португальский клуб

Ану Марию Маркович, нападающую сборной Хорватии и португальской «Браги», называют «самой красивой футболисткой в ​​мире».

Парень Маркович - португальский футболист Томаш Рибейру. Они жили вместе в Браге, но теперь придется быть на расстоянии из-за трансфера Томаша.

Маркович открыто говорит о проблемах совмещения профессиональной и личной жизни. Недавно она опубликовала эмоциональное видео, на котором прощается с Рибейро в аэропорту, подписав его: «Раньше я ненавидела футбол».

Рибейру играл за «Виторию Гимараэш», всего в нескольких минутах езды от Браги. Теперь будет играть за «Фаренсе», в 600 км от Браги.

«Томас каждое утро готовил для меня завтрак, заботился обо мне. Теперь у меня никого нет, и мне приходится готовить самой. Во всяком случае, он все еще в Португалии, так что я могу его увидеть».