🎥 Самый грустный фанат в мире. Болельщика «Арсенала» сильно задела ничья и он эмоционально переживал потерю очков

Последние несколько лет «Арсенал» занимал второе место в АПЛ, но команда долгое время вела борьбу за чемпионство. В этом сезоне «Ливерпуль» находится в другой лиге, а «канониры» неприятно теряют очки. В 22 туре дома команда Артеты вела со счетом 2:0 с «Астон Вилла», но упустила победу.

На то, чтобы отыграться, парням Унаи Эмери хватило восьми минут. Очередная потеря очков сильно повлияла на многих болельщиков «Арсенала», а реакция одного из них попала на камеры.

Финальный свисток прозвучал, болельщики ушли с трибун «Эмирейтс». Но один человек остался. Ему не с кем было поделиться болью от ничьей, потому он сокрушался один на один с собой. Сперва с ним хотел поговорить и убедить пойти домой стюард, но когда это не сработало, пришлось вмешаться охране.

Парень настолько был вне себя, что не сразу нашел выход с трибуны, а затем какое-то время ему потребовалось, чтобы открыть дверь.

В комментариях его пожалели. Правда, далеко не все:

«Арсенал» должен пригласить его к себе и попросить прощение».

«Арсенал», посмотрите это видео и поймите наконец, что же вы делаете со своими болельщиками».

«Всегда найдется такой парень, который знает, что если он оденется как-то странно или будет так себя вести, то его найдет камера Sky и затем покажет по всему миру».

«Профессиональный плакальщик. Я почти ему поверил!»