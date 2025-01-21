«Моя цель в жизни — умножать любовь»: у бразильского футболиста и его жены есть «секс-календарь»

Бразильский футболист Дейверсон и его жена Карина Алешандре поделились моментами из своей личной жизни. У них есть «секс-календарь».

В календаре, который Карина разместила в социальных сетях, каждый день интимной жизни пары в 2024 году отмечен сердечками.

«Моя цель в жизни — умножать любовь», — написала девушка.

33-летний Дейверсон ранее играл за такие клубы Ла Лиги, как «Леванте», «Алавес» и «Хетафе».

Сейчас Дейверсон играет на родине за «Атлетико Минейро».