😩 Онана – самый простой ответ, если вы пропустили матч «Манчестер Юнайтед» и хотите краткий пересказ

Ни у кого нет ощущения, что «Манчестер Юнайтед» каждую неделю играет с «Брайтоном»?

Если нет, то скоро появится. «Манкунианцы» снова провалились.

Кудесником провала, помимо слабой игры, стал небезызвестный камерунский голкипер Андре Онана.

Снова подвели руки.

«МЮ» проиграл 1:3. А при тен Хаге в первом круге всего 1:2!

Давайте уже придумаем, что делать с этим парнем (без криминала).