😩 Онана – самый простой ответ, если вы пропустили матч «Манчестер Юнайтед» и хотите краткий пересказ
Ни у кого нет ощущения, что «Манчестер Юнайтед» каждую неделю играет с «Брайтоном»?
Если нет, то скоро появится. «Манкунианцы» снова провалились.
Кудесником провала, помимо слабой игры, стал небезызвестный камерунский голкипер Андре Онана.
Снова подвели руки.
«МЮ» проиграл 1:3. А при тен Хаге в первом круге всего 1:2!
Давайте уже придумаем, что делать с этим парнем (без криминала).
Его ж не за руки брали в клуб.