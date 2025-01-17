«Арсенал» vs «Астон Вилла»: оцениваем самых горячих болельщиц команд❤️‍🔥

Завтра состоится большой матч в Премьер-лиге: «Арсенал» принимает «Астон Виллу».

После 21 матча команда Микеля Артеты занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 43 очка. «Астон Вилла» идет седьмой с 35 очками. Лидерами остаются подопечные Арне Слота — у «Ливерпуля» 47 очков после 20 матчей.

В преддверии яркой игры предлагаем посмотреть на не менее ярких болельщиц обеих команд.

За голкипера «Арсенала» Давида Райа болеет прекрасная Татиана.

Голкипера «Астон Виллы» Эми Мартинеса поддерживает жена Мандина.

Звезду «Арсенала» Деклана Райса поддерживает Лорен.

За Люку Диня из «Астон Виллы» болеет Тизири.

Капитана «Арсенала» Мартина Эдегора поддерживает красотка Хелена.

За звезду «Астон Виллы» Юри Тилеманса болеет его девушка Менди.

За Кайя Хавертца из «Арсенала» болеет великолепная София.

За Олли Уоткинса будет переживать красавица Элли.